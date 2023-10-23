زعماء دول أميركا اللاتينية يطالبون واشنطن بتغيير سياستها بخصوص المهاجرين

مكسيكو-سانا

طالب زعماء أكثر من عشر دول من أميركا اللاتينية الولايات المتحدة بتغيير تعاملها مع أزمة تدفق المهاجرين غير النظاميين إلى حدودها عبر دولهم.

ووفقاً لوكالة فرانس برس دعا هؤلاء الزعماء في بيان عقب لقاء لهم في المكسيك أمس إلى وضع حد “للسياسات غير المتناسقة والانتقائية”، مثل السماح بدخول حملة جنسيات معينة دون أخرى، وذلك في إشارة إلى ما تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية تجاه المهاجرين.

كما حض البيان على وضع حد “للإجراءات القسرية الأحادية” المفروضة على بعض الدول في إشارة ضمنية إلى العقوبات الأميركية المفروضة على كوبا.

وكان الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور كتب على منصة إكس مع انطلاق اللقاء أن بلاده تريد توحيد الجهود والإرادة والموارد لمعالجة أسباب ظاهرة الهجرة.

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