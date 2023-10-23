الحرارة أعلى من معدلاتها وأمطار على المناطق الجنوبية الشرقية والقلمون

دمشق-سانا

تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بنحو 2 إلى 4 درجات مئوية في أغلب المناطق، نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي سطحي يترافق بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها الصباحية أن يكون الجو حاراً نسبياً بين الصحو والغائم جزئياً مع فرصة لهطل زخات رعدية متفرقة بعد الظهر والمساء، وخاصة في المناطق الجنوبية الشرقية والقلمون.

ويكون الجو سديمياً مغبراً في المناطق الشرقية والبادية ومائلاً للبرودة ليلاً على المرتفعات الجبلية العالية، وتكون الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية بين الخفيفة والمعتدلة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

غداً، تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بنحو 1 إلى 3 درجات مئوية ويبقى الجو بين الصحو والغائم جزئياً مع بقاء الفرصة لهطل زخات رعدية تكون غزيرة أحياناً في أماكن متفرقة، وسديمياً مغبراً في المناطق الشرقية والبادية.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام …..

الإثنين الثلاثاء الأربعاء دمشق 30 / 17 29 / 16 28 / 16 القنيطرة 29 / 14 27 / 14 28 / 13 درعا 31 / 18 30 / 19 31 / 19 السويداء 27 / 16 26 / 15 26 / 15 حمص 31 / 18 30 / 17 31 / 16 حماة 32 / 15 31 / 16 32 / 17 الحسكة 29 / 18 28 / 18 28 / 18 اللاذقية 31 / 22 30 / 21 30 / 19 طرطوس 31 / 22 30 / 21 30 / 21 حلب 30 / 15 29 / 16 29 / 17 إدلب 28 / 14 27 / 15 27 / 16 دير الزور 32 / 16 31 / 17 31 / 16 الرقة 30 / 16 28 / 17 26 / 16

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