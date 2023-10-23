SCS-NET

الحرارة أعلى من معدلاتها وأمطار على المناطق الجنوبية الشرقية والقلمون

2023-10-23

دمشق-سانا

تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بنحو 2 إلى 4 درجات مئوية في أغلب المناطق، نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي سطحي يترافق بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها الصباحية أن يكون الجو حاراً نسبياً بين الصحو والغائم جزئياً مع فرصة لهطل زخات رعدية متفرقة بعد الظهر والمساء، وخاصة في المناطق الجنوبية الشرقية والقلمون.

ويكون الجو سديمياً مغبراً في المناطق الشرقية والبادية ومائلاً للبرودة ليلاً على المرتفعات الجبلية العالية، وتكون الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية بين الخفيفة والمعتدلة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

غداً، تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بنحو 1 إلى 3 درجات مئوية ويبقى الجو بين الصحو والغائم جزئياً مع بقاء الفرصة لهطل زخات رعدية تكون غزيرة أحياناً في أماكن متفرقة، وسديمياً مغبراً في المناطق الشرقية والبادية.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام …..

الإثنينالثلاثاءالأربعاء
دمشق30 / 1729 / 1628 / 16
القنيطرة29 / 1427 / 1428 / 13
درعا31 / 1830 / 1931 / 19
السويداء27 / 1626 / 1526 / 15
حمص31 / 1830 / 1731 / 16
حماة32 / 1531 / 1632 / 17
الحسكة29 / 1828 / 1828 / 18
اللاذقية31 / 2230 / 2130 / 19
طرطوس31 / 2230 / 2130 / 21
حلب30 / 1529 / 1629 / 17
إدلب28 / 1427 / 1527 / 16
دير الزور32 / 1631 / 1731 / 16
الرقة30 / 1628 / 1726 / 16

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgenc

انظر ايضاً

الحرارة مستمرة بالارتفاع وأجواء باردة ليلاً

دمشق-سانا تستمر درجات الحرارة بالارتفاع لتصبح أعلى من معدلاتها من 1 إلى 4 درجات مئوية

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2023, All Rights Reserved