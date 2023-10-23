المكتب الإعلامي في غزة: فتح معبر رفح بشكل دائم ضرورة ملحة وعاجلة لإنقاذ الوضع الإنساني الكارثي

القدس المحتلة-سانا

أكد رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة سلامة معروف أن فتح معبر رفح بشكل دائم لإدخال الاحتياجات الحياتية إلى أهالي القطاع المحاصر بات ضرورة ملحة وعاجلة جداً، لإنقاذ الوضع الإنساني الكارثي وسرعة الاستجابة للأولويات التي حددتها الجهات الخدماتية في القطاع وفي مقدمتها الوقود.

وقال معروف في تصريح مساء اليوم: “إن قافلة مساعدات محدودة قوامها 14 شاحنة دخلت معبر رفح محملة بمواد غذائية ومياه وبعض الأدوية، وهي القافلة الثانية التي تدخل منذ بداية العدوان الإسرائيلي قبل ستة عشر يوماً”.

وأضاف معروف: “نحذر من أن قوافل المساعدات التي وصلت قطاع غزة حتى اللحظة 34 شاحنة، وهي أقل بكثير من حاجة قطاع غزة الذي كان يدخله أكثر من 500 شاحنة محملة بمختلف الاحتياجات يومياً”.

وأشار معروف إلى أن هذه القافلة والعشرات مثلها لن تلبي حاجات القطاع حالياً، ولاسيما في ضوء عدم إدخال الوقود الذي بات أولوية وعصب عمل بالنسبة لكل القطاعات الخدماتية، نظراً لشحه في بعض المناطق ونفاده في مناطق أخرى.

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