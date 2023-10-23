تعزيل مجرى وادي الزيدي في الغارية الشرقية بريف درعا قبيل فصل الشتاء

درعا-سانا

نفذ مجلس بلدة الغارية الشرقية بريف درعا بالتعاون مع ورشات وآليات مديرية الخدمات الفنية حملة لتعزيل مجرى وادي الزيدي، لمنع الفيضان خلال فصل الشتاء القادم.

رئيس مجلس البلدة اسماعيل الزعبي أكد في تصريح لمراسل سانا أنه تم تعزيل وتنظيف مجرى الوادي المار بالبلدة لمنع حدوث فيضانات خلال فصل الشتاء، بالإضافة لتنظيف شوارع البلدة الرئيسية والفرعية والساحات العامة من أكوام الأتربة التي كانت فيها.

ولفت الزعبي إلى أنه تم مد الطريق الواصل إلى مشفى البلدة بمجبول زفتي للبدء بأعمال الإكساء فيه، مضيفاً أن المجلس وبالتعاون مع المجتمع المحلي قام بتركيب بطاريتين لمقسم الهاتف ضماناً لاستمرارية تقديم خدمات الإنترنت على مدار الساعة دون انقطاع.

رضوان الراضي

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