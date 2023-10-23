عبد اللهيان لنظيره المصري: هدف الاحتلال الإسرائيلي هو تهجير أهالي قطاع غزة

طهران-سانا

أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أن الهدف الرئيسي لجرائم كيان الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة هو التهجير القسري لأهالي القطاع إلى منطقة سيناء المصرية وتهجير أهالي الضفة الغربية إلى الأردن.

وقال عبد اللهيان خلال اتصال هاتفي اليوم مع وزير الخارجية المصري سامح شكري: إن كيان الاحتلال الإسرائيلي يحاول إقامة دولة فلسطينية خارج الأرض التاريخية للشعب الفلسطيني لكن المقاومة تقف كعائق رئيسي أمام تحقيق أحلام الصهاينة المضطربة.

ونوه عبد اللهيان بمساعي مصر لوقف العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة ووقف المجازر بحق الفلسطينيين الأبرياء وإيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع .

من جانبه دعا شكري إلى التشاور والتنسيق بين البلدان العربية لمنع اتساع رقعة الاعتداءات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني الذي يجب أن يبقى على أرضه.