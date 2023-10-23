منافسات قوية في بطولة الجمهورية للأندية والبيوتات الرياضية للفنون القتالية برياضة قوة الرمي

دمشق-سانا

وسط منافسات قوية اختتمت في صالة تشرين الرياضية بدمشق فعاليات بطولة الجمهورية للأندية، والبيوتات الرياضية للفنون القتالية برياضة قوة الرمي للرجال والسيدات والشباب والشابات والناشئين والناشئات.

ففي منافسات فئة الذكور (الرجال – الشباب – الناشئين)، حقق نادي جيش حلب المركز الأول برصيد (4) ميداليات ذهبية، و(6) فضيات، و (4) برونزيات، وحل ثانيا نادي الشرطة المركزي برصيد (4) ذهبيات وفضيتين و(6) برونزيات، وجاء ثالثا نادي شرطة حمص بذهبيتين و(4) فضيات و(6) برونزيات.

وفي فئة الإناث (السيدات والشابات والناشئات)، حصد فريق نادي الشرطة المركزي المركز الأول برصيد (4) ذهبيات وفضية و(3) برونزيات، وجاء نادي جيش حلب ثانيا برصيد ذهبية و(3) فضيات وبرونزية، وحل نادي شرطة حمص ثالثا برصيد فضية.

وتعتبر هذه البطولة هي النشاط الداخلي الثاني وينظمها اتحاد الفنون القتالية على صعيد البطولات لرياضة قوة الرمي هذا العام بعد بطولة الجمهورية للأندية والبيوتات الرياضية للفئات تحت ال8 وال10وال12وال14 التي أقيمت مؤخراً في دمشق.

هناء صقور

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