استشهاد شابين فلسطينيين برصاص الاحتلال في نابلس

القدس المحتلة- سانا

استشهد شابان فلسطينيان، وأصيب اثنان آخران، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم قرية زواتا بالضفة الغربية.

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية أن الفتى محمد أبو زر (17عاماً) والشاب جهاد صالح (29 عاما) استشهدا برصاص الاحتلال في قرية زواتا غرب نابلس، فيما وصلت إصابتان إلى مستشفى رفيديا إحداهما خطيرة.

وكان شاب فلسطيني استشهد بعد ظهر اليوم برصاص قوات الاحتلال شمال الخليل بالضفة الغربية ليرتفع بذلك عدد شهداء الضفة منذ بدء عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة في السابع من الشهر الجاري إلى /93/ شهيدا.

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