رئيسي ينتقد دور مجلس الأمن وفشله بإدانة العدوان الإسرائيلي على غزة

طهران-سانا

انتقد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي اليوم دور مجلس الأمن الدولي في الحفاظ على السلام العالمي، وخاصة في ظل دعم الولايات المتحدة للكيان الصهيوني بعدوانه المتواصل على قطاع غزة.

ونقلت وكالة إرنا الإيرانية عن رئيسي قوله خلال لقائه وزيرة خارجية جنوب أفريقيا نالدي باندور: “عندما تقوم واشنطن بإرسال الأعتدة والسلاح إلى الكيان الصهيوني لتكون شريكة في جرائمه بحق المدنيين العزّل داخل قطاع غزة، وتمنع صدور قرار من مجلس الأمن للتنديد بهذه المجازر، فهذا يعني أنه لم يعد هناك أمل بدور لهذا المجلس في حفظ السلام العالمي”.

وجدد رئيسي إدانة جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، ولا سيما النساء والأطفال، منوها بالدعم الذي تقدمه جنوب أفريقيا للشعب الفلسطيني واستنكارها للجرائم التي يمارسها الكيان الصهيوني.

من جانبها قالت باندور: إن إيران قادرة على القيام بدور مؤثر داخل مجموعة بريكس، وبذل جهود مشتركة لتحقيق التنمية العادلة فيها.

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