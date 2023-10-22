مهرجان شعري للشباب بطرطوس يحتفي بمئوية نزار قباني

طرطوس-سانا

نظمت مديرية الثقافة في طرطوس المهرجان الشعري الشبابي بعنوان “شاعر دمشقي.. نزار قباني” بمناسبة مرور مئة عام على ولادة الشاعر الكبير نزار قباني، بمشاركة عدد من الشعراء الشباب والمخضرمين.

المهرجان الذي أقيم في صالة المركز الثقافي العربي بمدينة طرطوس، حضره مجموعة من الأدباء والمهتمين وتخلله افتتاح معرض للخط العربي خصص لمقتطفات من أشعار نزار قباني، قدمها الخطاط المهندس محمد علي شيخي.

وأوضحت منى أسعد رئيسة المركز الثقافي أن المهرجان يأتي تخليداً للشاعر الكبير، ودعماً للمواهب الشابة عبر قراءات مختارة لشعر قباني وقصائده الوطنية والغزلية والوجدانية.

وبقراءات وطنية للشاعر نزار قباني استلهمت الشاعرة غنوة مصطفى من وحي ما تتعرض له غزة الجريحة وفلسطين، حيث أكدت أن الشاعر الكبير موجود في ذاكرة كل جيل وفي كل زمان ومكان، وشعره حاضر في كل مناسبة.

الشاعر الشاب لؤي خلوف قرأ قصيدة “مدينة البتول” تأكيداً على عروبة القدس وتمسك نزار قباني بقضايا أمته، إضافة إلى سيرته ومسيرته الزاخرة في تاريخ الأدب، ورأى أن المهرجان فسحة شعرية يستذكر فيها الشباب في سطور رحلة عامرة في تاريخ الأدب والشعر العربي المتميز.

واعتبر الشاعر فادي مصطفى أن استحضار قصائد نزار قباني في هذا المهرجان يأتي متزامنا مع العدوان الهمجي الإسرائيلي على فلسطين المحتلة، لنؤكد على قيمة وأهمية القضية والشاعر الذي خصّها بكثيرّ من أبياته، وقرأ قصيدة “متى يعلنون وفاة العرب”.

ونوه الشاعر الشاب محمد رسول دواليبي الذي قرأ قصيدة “محاولاتٌ لقتل امرأة لا تُقتل” بأن اسم نزار قباني أكبر من أن يوصف بكلمات أو يقدم ببضع أبيات من شعره لأنه يختزل ذاكرة وطن بما فيه من حب وحرب وتضحية وفداء.

واختار الشاعر الشاب علي عيسى القصيدة الأشهر لقباني وهي “القصيدة الدمشقية” ليقرأ بعدها قصيدة “القرار”، معتبراً أن قباني حاضر بقصائده اليوم في غزة ودمشق وفي كل بقعة عربية.

ضيف المهرجان الشاعر محمود حبيب اختتم المهرجان، وقدم محطات من حياة الشاعر نزار قباني، وقرأ باقة من شعره لدمشق وبغداد وفلسطين والعرب.

فاطمة حسين

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgenc