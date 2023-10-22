مسؤولة أممية: الوضع الإنساني في قطاع غزة كارثي

واشنطن-سانا

أكدت المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي سيندي مكين اليوم أن الوضع الإنساني في قطاع غزة كارثي، مشددة في الوقت نفسه على ضرورة مواصلة إرسال المساعدات إلى القطاع.

ونقلت رويترز عن مكين قولها: إن الوضع الإنساني في غزة كارثي ودخول 20 شاحنة مساعدات حتى الآن لا يمثل شيئاً، كما أن وكالات الإغاثة تحتاج إلى وصول آمن ومستدام إلى القطاع.

ولفتت إلى أن غزة منطقة حرب “وقد تحدث أمور لا نتوقعها”.

وحذر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة في وقت سابق من أن مخزون الغذاء في قطاع غزة يكفي لعدة أيام فقط، جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل ومنعه إدخال المساعدات.

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