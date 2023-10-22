في استفزاز جديد..  تدريبات عسكرية جوية مشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان

سيئول-سانا

أجرت الولايات المتحدة مع كوريا الجنوبية واليابان تدريبات جوية عسكرية مشتركة لأول مرة بالقرب من شبه الجزيرة الكورية، وذلك في استفزاز جديد من شأنه تصعيد حدة التوتر في شبه الجزيرة الكورية.

ونقلت وكالة “يونهاب” عن سلاح الجو الكوري الجنوبي قوله في بيان اليوم: إنها المرة الأولى التي تجري فيها التدريبات بمشاركة اليابان بالمنطقة، واستخدم فيها قاذفة استراتيجية أمريكية من طراز بي52 اتش، إضافة إلى طائرات مقاتلة تابعة للبلدان الثلاثة جنوب شبه الجزيرة.

وجاءت التدريبات الحالية بعد أن اتفق الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول والرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا على تعزيز التعاون الأمني وإجراء تدريبات سنوية محددة ومتعددة المجالات ثلاثية الأطراف بشكل منتظم خلال القمة الأمريكية الكورية التي عقدت في كامب ديفيد في شهر آب الماضي.

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