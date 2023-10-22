فعالية ثقافية لجمعية رعاية المكفوفين باللاذقية بمناسبة يوم الكفيف العالمي

اللاذقية-سانا

ألعاب ترفيهية وأنشطة تفاعلية وفقرات غنائية ومسرحية وعزف على آلات موسيقية منفردة، اجتمعت بفعالية نظمتها جمعية المكفوفين في اللاذقية التي أظهرت ملكات ومواهب ذوي الإعاقة البصرية وأثبتوا من خلالها أن الكفيف قادر على التعلم وتكريس تفاعله مع مجتمعه.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية أيمن كوسا أن جمعية المكفوفين باللاذقية تعنى بشؤون المكفوفين وضعاف البصر وتضم 350 كفيفاً وتعمل على دعمهم بكل النشاطات التعليمية والثقافية والمهنية والترفيهية، وتوفر فرص عمل لهم، وتقدم لهم مساعدات طبية وغذائية إضافة إلى دمج بعض الأطفال المكفوفين في المدارس العامة بالتنسيق مع وزارة التربية.

وبينت المتطوعة بالجمعية راما قطان أنه يتم تقديم كامل التسهيلات من خلال إعداد مناهج مسجلة صوتياً لكل المراحل التعليمية، ومن لم تساعده الظروف الاجتماعية والاقتصادية والأسرية على الدخول بالمدارس تقوم الجمعية بتبنيه بالتعاون مع أسرة الإخاء بمشروع” بكرا أحلى” ومع منظمة اليونيسف من خلال دعم بعض الدورات التعليمية.

وأشار المعيد بجامعة تشرين قسم علم الاجتماع زكريا عباس إلى أن هذه الفعالية تعبر عن أهمية هذا اليوم بحياة الكفيف، حيث إن التعليم سلاحه الأول الذي يواجه به الإعاقة متحدياً الصعاب، مؤكداً ضرورة تطوير واقع الكفيف ورعايته وتقديم كامل الدعم له.

وأوضح نائب رئيس جمعية الكفيف علي الشكوحي أن الجمعية تعنى بتعليم الحرف اليدوية للمكفوفين كحرفة الخيزران وإقامة معارض خاصة لعرض منتجاتهم، وإمكانية تعليم حرف أخرى كالتريكو والخزف وغيرها، إضافة إلى إقامة فعاليات رياضية وتدريبهم للمشاركة بالبطولات الوطنية.

ولفت رامي قدسية من مؤسسي الجمعية إلى أن الإعاقة لم تقف عائقاً أمام تحصيله العلمي والفني بل تحدى الصعاب وحصل على إجازة جامعية قسم اللغة الانكليزية وتعلم الموسيقا وشارك بعزف مقطوعات موسيقية بأداء متقن، في حين أعرب الطفل هادي زيكة عن سعادته بمشاركته في العرض المسرحي، حيث استعرض موهبته في التمثيل التي لاقت التشجيع والدعم من الحضور.

وتخلل الحفل توزيع جوائز وهدايا للمتفوقين بشهادة التعليم الأساسي والثانوي، تقديراً للجهود التي بذلوها خلال العام الدراسي.

غفار ديب

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