تنظيم 30 ضبطاً تموينياً بدير الزور

دير الزور-سانا

نظمت دوريات حماية المستهلك بدير الزور 30 ضبطاً تموينياً بحق عدد من الفعاليات المخالفة، خلال جولاتها الرقابية على الأسواق والأفران.

وذكر مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدير الزور عدي الجاسم أن الضبوط شملت 9 مخابز بمخالفات سوء إنتاج الرغيف وعدم التقيد بمواعيد العمل ونقص في وزن الربطات، وبلغت قيمة غرامات هذه المخالفات 10 ملايين و922 ألف ليرة.

كما تم ضبط عدد من الأشخاص بمخالفة سرقة دقيق تمويني بقصد الإتجار وتمت إحالة أحدهم موجوداً إلى القضاء وتغريمه مبلغ 3 ملايين و321 ألف ليرة، فيما لاذ الباقون بالفرار.

وشملت الضبوط مخالفات تتعلق بالإتجار بالمحروقات والمواد الإغاثية ومزاولة مهنة دون الحصول على ترخيص تجاري ومخالفة تعليمات تنظيم المهن وعدم إبراز فواتير وعدم الإعلان عن الأسعار.

إبراهيم الضللي

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