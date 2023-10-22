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مزاد لبيع 66 سيارة وآلية الشهر المقبل في اللاذقية وطرطوس

2023-10-22

دمشق-سانا

أعلنت المؤسسة العامة للتجارة الخارجية عن إجراء مزاد علني لبيع 66 سيارة سياحية وحقلية وآليات متنوعة، لدى فرعيها في اللاذقية وطرطوس.

وبينت المؤسسة في بيان تلقت سانا نسخة منه أن المزاد يقام بين يومي الـ 1 والـ 2 من تشرين الثاني القادم، في مطعم شاي وعسل على كورنيش طرطوس البحري، وفي الصالة رقم 2 بمدينة الأسد الرياضية في اللاذقية، مشيراً إلى أنه يمكن الاطلاع على دفتر الشروط الخاص بالمزاد والحصول على مزيد من المعلومات من خلال مراجعة فرع المؤسسة في اللاذقية وطرطوس أو فروعها بالمحافظات أو زيارة موقعها الإلكتروني.

منار ديب

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