طائفة الأرمن البروتستانت في سورية تؤكد تضامنها مع أهالي غزة

حلب-سانا

أعربت طائفة الأرمن البروتستانت في سورية عن تضامنها مع أبناء الشعب الفلسطيني والمتضررين في قطاع غزة.

وفي بيان تلقت سانا نسخة منه بين الدكتور القس هاروتيون سليميان رئيس طائفة الأرمن البروتستانت في سورية أن الطائفة تدعم بإيمان راسخ حق هؤلاء الأشخاص في العيش بسلام على أراضي أجدادهم.

وأضاف: في عالم شهد المأساة المتكررة للنزوح والأزمات الإنسانية المؤلمة، نوجه نداءً صادقاً إلى المجتمع الدولي، ونطالب بشدة الالتزام بالثوابت الدولية والإنسانية لمنع تكرار مشاهد النزوح المؤلمة والمعاناة الإنسانية في هذه المنطقة المضطربة.

وتابع: كما نتقدم بالصلوات القلبية إلى الله، طالبين السلام والأمن الدائمين لغزة.. وتمتد هذه الصلوات إلى وقف سفك الدماء المتواصل، الذي هو في نظرنا بمثابة جرح جديد للسوريين، ما يؤدي إلى تفاقم آلامنا الجماعية.

وختم البيان بالقول: إنه نداء بإلحاح من أجل عالم يعترف بأهمية السلام الدائم والأمن والرحمة الذي يتجاوز الحدود الجغرافية والانتماءات، وأملنا هو الانضمام إلى الجوقة المتناغمة التي تدعو إلى وضع حد للاضطرابات والمعاناة والظلم في غزة، والعمل جنبا إلى جنب مع المجتمع الدولي لتشكيل مستقبل يسود فيه السلام.

قصي رزوق

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