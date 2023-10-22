أبجدية المقاومة والأقصى.. فعالية ثقافية تضامناً مع فلسطين

اللاذقية-سانا

نظم الملتقى السوري للثقافة بالتعاون مع منتدى القدس الثقافي باللاذقية فعالية تضامنية مع فلسطين المقاومة وأهلها بعنوان “أبجدية المقاومة والأقصى”.

وتضمنت الفعالية قصائد شعرية تغنت بحب الوطن وجيشه وبغزة وفلسطين ألقاها عدد من الشعراء والأدباء، إضافة إلى فقرة فنية وأغانٍ وطنية متنوعة من التراث السوري والفلسطيني، رفع المشاركون خلالها أعلام سورية وفلسطين.

وقالت وديعة درويش مؤسسة الملتقى السوري للثقافة: “الفعالية تعبر عن وقوفنا بجانب الشعب الفلسطيني وتضامننا معه في معركته حتى تحقيق النصر المؤزر، فالحق لا يموت ونحن لن نتنازل عن أرضنا ولن نتخلى عن أهلنا مهما كلف الثمن”.

وأكدت درويش أن المقاومة تكتب تاريخاً مشرفاً بدماء وتضحيات وصمود أبطالها كحال رجال الجيش العربي السوري وملاحمهم البطولية واستبسالهم في مواجهة الإرهاب دفاعاً عن أهلهم وأرضهم، وستبقى دروساً للأجيال القادمة.

واستنكر المشاركون المجازر الوحشية التي يرتكبها العدو الصهيوني الإسرائيلي بحق المدنيين الأبرياء والمستشفيات التي لم تسلم من إجرامهم وصواريخ حقدهم.

رشا رسلان

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