الخارجية الفلسطينية تطالب بضغط دولي حقيقي لوقف عدوان الاحتلال

القدس المحتلة-سانا

طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية بضغط دولي حقيقي لوقف عدوان الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني فوراً واستمرار دخول المساعدات الإنسانية وإنهاء الاحتلال لأرض دولة فلسطين.

ونقلت وكالة وفا عن الخارجية قولها في بيان لها اليوم: إنها تنظر بخطورة بالغة للقصف الذي تعرض له مخيم جنين فجراً، مؤكدة أنه تصعيد خطير باستخدام الطائرات الحربية لقتل المزيد من الفلسطينيين وترويعهم ومحاولة تعميم نموذج قصف قطاع غزة على مناطق في الضفة الغربية.

وأشارت الخارجية في بيانها إلى أن المجتمع الدولي يتحمل المسؤولية عن عدم تحركه حتى الآن لوقف جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها الاحتلال في القطاع والضفة، معتبرة أن ردود فعله ضعيفة وانتقائية ومنحازة ولا ترتقي لمستوى حجم ما يتعرض له القطاع من إبادة جماعية.

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