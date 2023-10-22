عبد اللهيان: إجراءات المقاومة الفلسطينية ضد الاحتلال تستند إلى القانون الدولي

طهران-سانا

جدد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان التأكيد على قانونية إجراءات المقاومة الوطنية الفلسطينية ضد الاحتلال الإسرائيلي.

وقال عبد اللهيان في اتصال هاتفي مع وزير خارجية لوكسمبورغ جان أسيلبورن: إن إجراءات فصائل المقاومة الفلسطينية في مواجهة الاحتلال تستند إلى القانون الدولي .

وأوضح عبد اللهيان أن إجراءات فصائل المقاومة الفلسطينية في مواجهة الاحتلال ترتكز على القانون الدولي في مواجهة جرائم الحرب التي يرتكبها الكيان الصهيوني بحق أهالي قطاع غزة منذ الـ 7 من الشهر الجاري، والتي أدت حتى الآن إلى استشهاد ما يزيد على 4500 شخص غالبيتهم من الأطفال والنساء وتشريد مئات الآلاف من السكان، وقصف مستشفيات غزة واستمرار حصار هذه المنطقة من أجل منع إيصال المياه والغذاء والدواء والوقود إليها .

من جانبه أعرب وزير خارجية لوكسمبورغ عن أمله بأن تنتهي الأوضاع الحرجة في غزة بأسرع وقت ممكن، وأن تكون الأولوية للحل السياسي.

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