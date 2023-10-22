النقل: العدوان الإسرائيلي السافر على مطاري دمشق وحلب عطل رحلات الركاب وشؤونهم

دمشق-سانا

أعلنت وزارة النقل أن العدوان الإسرائيلي السافر على مطاري دمشق وحلب الدوليين أدى إلى خروجهما من الخدمة، وبالتالي تعطل رحلات الركاب وشؤونهم وأعمالهم واحتياجاتهم.

ودعت الوزارة في بيان نشرته عبر قناتها على التلغرام المسافرين إلى ترتيب أمور السفر مع شركات الطيران، على أن يتم تباعاً نشر المستجدات التي طرأت على الرحلات من تغيير في المواعيد والوجهات والإلغاء.

ونعت وزارة النقل العامل المدني عمار أبو عيسى من قسم الأرصاد الجوية في مطار دمشق الدولي الذي استشهد جراء هذا العدوان السافر، متقدمة بالعزاء والصبر والسلوان لأسرته وبالتمني بالشفاء العاجل للمصاب الذين تم إسعافه لتلقي العلاج اللازم.

وتعرض مطارا دمشق وحلب صباح اليوم إلى عدوان إسرائيلي أدى إلى خروجهما من الخدمة، وأسفر عن استشهاد عامل مدني في مطار دمشق وإصابة عامل آخر بجروح وإلحاق أضرار مادية بمهابط المطارين.