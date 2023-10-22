استشهاد فلسطيني وإصابة واعتقال العشرات في الضفة الغربية

القدس المحتلة-سانا

استشهد فلسطيني، وأصيب واعتقل العشرات اليوم جراء اعتداءات لقوات الاحتلال الاسرائيلي على مناطق متفرقة من الضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن شاباً فلسطينياً 19 عاماً استشهد متأثراً بإصابته برصاص الاحتلال خلال اعتداء لها في طولكرم قبل نحو أسبوع.

وفي السياق اقتحمت قوات الاحتلال قرية ياسوف شرق مدينة سلفيت ومخيم العروب شمال الخليل وبلدات يعبد جنوب غرب جنين وطلوزة وعصيرة الشمالية وبيتا في نابلس والرام شمال القدس المحتلة واعتدت على الفلسطينيين بالرصاص ما أدى لإصابة خمسة منهم بجروح والعشرات بحالات اختناق، فيما اعتقلت 12 آخرين.

إلى ذلك شهدت مدينة رام الله مظاهرة حاشدة تنديداً بالعدوان الإسرائيلي المتواصل لليوم الـ 15 على قطاع غزة حيث رفع المشاركون الأعلام الفلسطينية ولافتات تندد بجرائم الاحتلال وتطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته والتحرك العاجل لوقف تلك الجرائم ومحاسبة المسؤولين عنها.

واستشهد فلسطيني اليوم برصاص قوات الاحتلال في مدينة أريحا.

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