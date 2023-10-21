وكالات أممية تطالب بوقف إطلاق النار ووصول المساعدات دون قيد إلى جميع أنحاء قطاع غزة

نيويورك-سانا

طالبت خمس وكالات تابعة للأمم المتحدة بوقف إطلاق النار ووصول المساعدات دون قيد إلى جميع أنحاء قطاع غزة مؤكدة أن أكثر من 1.6 مليون شخص في القطاع بحاجة ماسة إلى مساعدات إنسانية.

وأوضحت الوكالات الأممية في بيان مشترك أن قطاع غزة بات في وضع إنساني كارثي وعلى العالم أن يفعل المزيد لافتة إلى أن المرافق الصحية تعمل بقليل من الوقود المتوقع نفاده خلال يومين والمستشفيات مكتظة بالضحايا كما أن أهالي القطاع يواجهون تحديات متزايدة في الوصول إلى الإمدادات الغذائية الأساسية.

وبينت الوكالات أن غزة شهدت اليوم دخول أول قافلة من الإمدادات الإنسانية مكونة من 20 شاحنة مقدمة من الأمم المتحدة والهلال الأحمر المصري عبر معبر رفح ستوفر المساعدات الضرورية لمئات الآلاف من الفلسطينيين معظمهم من النساء والأطفال الذين انقطعت عنهم المياه والغذاء والدواء والوقود وغيرها من الضروريات.

وحذرت الوكالات من خطر إمكانية ارتفاع معدلات الوفيات بشكل كبير بسبب تفشي الأمراض ونقص الرعاية الصحية وتضرر أو تدمير الكثير من البنى التحتية في غزة خلال ما يقرب من أسبوعين من القصف المستمر لطيران الاحتلال الإسرائيلي بما في ذلك الملاجئ والمرافق الصحية والمياه والصرف الصحي والأنظمة الكهربائية مشيرة إلى أن الأطفال الذين يقرب عددهم من نصف سكان غزة والنساء الحوامل وكبار السن هم الأكثر عرضة للخطر.

يشار إلى أن الوكالات الخمس هي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة للسكان واليونيسيف وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة الصحة العالمية.

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