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المقاومة الفلسطينية تقصف مواقع العدو الإسرائيلي في عسقلان المحتلة برشقة صاروخية رداً على مجازره المتواصلة في قطاع غزة

2023-10-21

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