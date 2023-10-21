وسائل إعلام فلسطينية: 8 شهداء على الأقل من عائلة واحدة وعشرات الجرحى جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي منزلاً في حي الرمال بمدينة غزة

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
سورية تستنكر ما ورد في بيانات الاتحاد الأوروبي وفرنسا وبريطانيا حول اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية
2023-10-21
وزير الداخلية العراقي يبحث مع السفير الدندح سبل تعزيز العلاقات في المجال الأمني
2023-10-21
كوبا تجدد دعمها لسورية في مواجهة الإرهاب
2023-10-21
فنان روسي: الاعتداء الإرهابي في حمص وحشي والشعب السوري حقق النصر على الإرهاب
2023-10-19
المقداد يبحث مع نظيره الجزائري الوضع في فلسطين المحتلة ودعم الشعب الفلسطيني في وجه العدوان الإسرائيلي
2023-10-19
موسكو.. وقفة تضامنية لسفراء عدد من البلدان العربية والإسلامية مع الشعب الفلسطيني
2023-10-19
دندي: المجزرة التي ارتكبها الاحتلال في مستشفى المعمداني تؤكد مدى حقده وعدوانيته وتعكس استمرار نهج العصابات الصهيونية
2023-10-18
محليات
نصرة لقطاع غزة… وقفة تضامنية في مخيم اليرموك بدمشق
2023-10-21
رسالة تضامن وحب من أطفال سورية لأطفال غزة خلال فعالية بالرسم الحر والألوان في اللاذقية
2023-10-21
آراء ومقترحات لتطوير عمل المنظمات غير الحكومية خلال الجلسة الحوارية الثانية لمشروع (شمل) بحمص
2023-10-21
السورية للاتصالات: قطع الاتصالات عن عدد من المراكز في حلب يوم غد
2023-10-21
تركيب مضخات غاطسة ومحركات كهربائية لعدد من الآبار في السويداء
2023-10-21
مجلس الوزراء يدعو المهندسين الراغبين بالمشاركة بمفاضلة فرز المهندسين إلى اختيار رغباتهم
2023-10-21
درجات الحرارة إلى ارتفاع والجو بارد نسبياً ليلاً على المرتفعات الجبلية
2023-10-21
رياضة
نادي شهبا يتعاقد مع نسيب جبيل قادماً من الدوري الأسترالي
2023-10-21
بوروسيا دورتموند يتغلب على فيردر بريمن في الدوري الألماني
2023-10-21
دعماً لغزة.. جماهير أوساسونا ترفع علم فلسطين خلال مباراتها مع غرناطة في الدوري الإسباني
2023-10-20
مباريات ودية بين لاعبين من منتخب سورية ومن جمهورية التشيك في كرة المضرب
2023-10-19
منتخب سورية للريشة الطائرة أولاً ببطولة غرب آسيا لفئة تحت 15 وثانياً بفئة تحت 17 عاماً
2023-10-18
إنجلترا تفوز على إيطاليا ضمن تصفيات كأس أوروبا 2024
2023-10-18
منتخب سورية لكرة القدم للرجال يخسر أمام نظيره الكويتي ودياً
2023-10-17
اقتصاد
الزراعة: ضرورة أتمتة المازوت الزراعي للحصول على المستحقات وتنفيذ الخطة الزراعية
2023-10-21
سعر غرام الذهب يرتفع محلياً 12 ألف ليرة
2023-10-21
بتكلفة 200 مليون ليرة.. وضع قبان أرضي بالخدمة في مركز أعلاف بلدة المشنف بالسويداء
2023-10-21
ارتفاع أسعار النفط عالمياً
2023-10-20
حماد خلال قمة القطاع الخاص العربي: أهمية الوصول إلى قرارات تعبر عن قوة الاقتصاد العربي
2023-10-19
المركزي يصدر قراراً حول ضوابط بيع وتحويل القطع الأجنبي للمستثمرين من المال الخارجي للمشروع
2023-10-19
بنك (بريكس) يقدم قرضاً بقيمة مليار دولار للبرازيل
2023-10-19
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SyrianArabNewsAgency
SyrianArabNewsAgency
SanaAjel
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
الشريط الإخباري
سورية تستنكر ما ورد في بيانات الاتحاد الأوروبي وفرنسا وبريطانيا حول اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية
كوبا تجدد دعمها لسورية في مواجهة الإرهاب
أبرز تطورات عملية (طوفان الأقصى) في يومها الخامس عشر
درجات الحرارة إلى ارتفاع والجو بارد نسبياً ليلاً على المرتفعات الجبلية
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هجوم صاروخي يستهدف قاعدة للاحتلال الأمريكي في حقل عمر النفطي وخط الغاز الواصل إلى حقل كونيكو بريف ديرالزور
الناطق باسم كتائب القسام: معركة طوفان الأقصى تمتد لكل فلسطين وفاتورة حساب جرائم العدو ستكون قاسية ومؤلمة
أعضاء مجلس الشعب: ضرورة مكافحة ظاهرة التسول.. والوزير المنجد يؤكد العمل على تشريع جديد لحلها
المقداد يبحث مع نظيره الجزائري الوضع في فلسطين المحتلة ودعم الشعب الفلسطيني في وجه العدوان الإسرائيلي
وسائل إعلام فلسطينية: 8 شهداء على الأقل من عائلة واحدة وعشرات الجرحى جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي منزلاً في حي الرمال بمدينة غزة
2023-10-21
2023-10-21
SAMER
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المقاومة الفلسطينية تقصف مواقع العدو الإسرائيلي في عسقلان المحتلة برشقة صاروخية رداً على مجازره المتواصلة في قطاع غزة
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