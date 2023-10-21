الخارجية الفلسطينية: الاحتلال يواصل ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية في غزة

القدس المحتلة-سانا

طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية بتدخل دولي عاجل لوقف عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة المحاصر، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

وأكدت الخارجية في بيان لها اليوم نقلته وكالة وفا الفلسطينية أن جرائم الإبادة الجماعية التي تواصل قوات الاحتلال ارتكابها في قطاع غزة وبالأسلحة المحرمة دولياً تهدف إلى توسيع نطاق التطهير العرقي والتهجير القسري بحق الفلسطينيين، تحت وطأة القصف والتدمير، متحدية بذلك وبطريقة سافرة القانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان والشرعية الدولية وقراراتها.

كما أدانت الخارجية بشدة انتهاكات وجرائم قوات الاحتلال وعصابات المستوطنين في عموم الضفة الغربية، معتبرة أنها تندرج في إطار ضرب الوجود الفلسطيني لتكريس الاحتلال وعملية الضم والتوسع والتطهير العرقي و”الابرتهايد”.

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