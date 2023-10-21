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المقاومة اللبنانية تستهدف ‏قوة مشاة تابعة للعدو الإسرائيلي في ثكنة هونين المحتلة (راميم) وتحقق فيها إصابات مؤكدة ‏

2023-10-21

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