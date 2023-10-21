نصرة لقطاع غزة… وقفة تضامنية في مخيم اليرموك بدمشق

دمشق-سانا

أقامت المقاومة الوطنية الفلسطينية وقفة تضامنية في مخيم اليرموك بدمشق، دعماً للشعب الفلسطيني ومقاومته، ونصرة لأهالي قطاع غزة المحاصر، وتنديداً بالجرائم التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني بحقهم.

فعاليات حزبية وأهلية واجتماعية ودينية سورية وفلسطينية شاركت في الوقفة، وأكدت التضامن المطلق مع أهل قطاع غزة، معتبرة أن إرادة المقاومة والصمود أقوى من كل الضغوط، وأن الصمت الدولي حيال المجازر الوحشية التي يرتكبها كيان الاحتلال الصهيوني في قطاع غزة المحاصر وصمة عار.

مسؤول حركة المقاومة في الجهاد الإسلامي في سورية خالد خالد أكد خلال كلمة له الاستمرار بالنضال ومقاومة كيان الاحتلال مهما بلغت التضحيات، مشددا على أن ذلك هو السبيل الوحيد لإنهاء الاحتلال وعودة الحقوق وإقامة دولة فلسطين وعاصمتها الأبدية القدس، ومنوها بدور دول وقوى محور المقاومة في الدفاع عن الشعب الفلسطيني وقضيته، وموجها تحية الإجلال والإكبار والخلود لشهداء سورية وفلسطين الأبرار.

من جهته عضو مجلس الشعب رأفت بكار أشار إلى أن ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي من قصف وقتل للمدنيين في غزة جريمة حرب وإبادة جماعية جبانة تؤكد حقد هذا الكيان وفشله أمام صمود ونضال الشعب الفلسطيني ومقاومته التي حققت أعظم الإنجازات على الأرض، داعياً الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى الضغط على كيان الاحتلال لوقف مجازره بحق الفلسطينيين الآمنين في غزة، ومنع تعرضهم للتهجير القسري والإسراع بإدخال المساعدات الإغاثية والإنسانية لهم.

وقدم المستشار رشيد موعد قاضي محكمة الجنايات سابقاً عرضاً عن مجازر الاحتلال بحق أبناء الشعب الفلسطيني من قتل وتدمير وتهجير، مبيناً أن كل ذلك الإجرام يأتي ضمن مخططات العدو الإسرائيلي لتصفية القضية الفلسطينية.

علي عجيب

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