قاسم: المقاومة لم تعد حزباً أو جماعةً بل هي شعوب بأكملها

بيروت-سانا

حذر نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم العدو الإسرائيلي من التمادي في اعتداءاته، مؤكدا أن المقاومة الوطنية اللبنانية باتت في قلب المعركة معه.

وقال قاسم في كلمة له اليوم: إن عملية طوفان الأقصى “حققت إنجازاً موصوفاً سيبقى في نعش الكيان الإسرائيلي إلى سقوطه”، مبيناً أن المقاومة “لم تعد حزباً أو جماعةً أو منطقة بل هي شعوب بأكملها”.

وأشار قاسم إلى أن ما تقوم به المقاومة الوطنية اللبنانية في الجنوب اللبناني حالياً “هو مرحلة تتلاءم مع المواجهة”، مضيفاً: “لما تتالت الأحداث ونشأ ما يستدعي تدخلنا أكثر فسنفعل ذلك”.

ولفت قاسم إلى أن حزب الله معني بالمواكبة والمواجهة ضمن رؤيته لما يخدم نصر المقاومة ومستقبل هذه الأمة وتحرير فلسطين، مؤكدا أن “المقاومة حق مشروع ويجب أن تكون حاضرة ومن حقها أن تقاتل وتواجه، وأن تحرر وإلا فلا يمكن استعادة الأرض.

وبين نائب الأمين العام لحزب الله أنه على العدو الإسرائيلي وقف العدوان أولاً حتى لا يتوسع الصراع، مضيفاً: “لسنا مجبرين على توضيح خطتنا.. وعلى العدو الاكتفاء بالهزيمة التي مني بها، وإلا ستكون له هزيمة أكبر”.

وأشار إلى أن الاحتلال يشن حرب إبادة وتدميراً ممنهجاً يستهدف المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ، مؤكداً على أن “أعداءنا جبناء وخائفون من قدرات المقاومة لذا هم على طريق الزوال”.

وشدد على أن الدخول البري لقوات الاحتلال الإسرائيلي إلى غزة “سيكون مقبرة للعدو”، مضيفاً: “ليس أمامنا إلا النصر وليس أمامهم سوى الهزيمة”.

وأشار قاسم إلى أن دول الغرب تدعم كيان الاحتلال في جرائمه ومجازره، ولذلك فهم شركاء في هذا الإجرام.

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