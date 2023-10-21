نقل مباراة الذهاب بين منتخب سورية ونظيره الكوري من بيونغ يانغ إلى جدة

كوالالمبور-سانا

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم موافقته رسمياً على نقل مباراة الذهاب بين منتخب سورية ونظيره الكوري الديمقراطي في إطار الجولة الأولى من التصفيات المزدوجة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027 والتي من المقرر أن تجري في السادس عشر من تشرين الثاني المقبل من مدينة بيونغ يانغ إلى مدينة جدة السعودية وذلك بعد الاطلاع على الكتب المرسلة من قبل الاتحادين السوري والكوري الديمقراطي.

وأكد الاتحاد الآسيوي في كتاب رسمي أن مباراة الذهاب بين المنتخبين السوري والكوري ستقام في مدينة جدة يوم السادس عشر من تشرين الثاني 2023 على أن تقام مباراة الإياب في العاصمة الكورية بيونغ يانغ في السادس من شهر حزيران 2024.

وبذلك يخوض منتخبنا مباراتيه الأولى والثانية في التصفيات المذكورة في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية على استاد الأمير عبد الله الفيصل يومي 16 و21 تشرين الثاني المقبل أمام كل من كوريا الديمقراطية واليابان على التوالي.

محمد الخاطر

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