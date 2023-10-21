المقاومة الفلسطينية: نطالب المجتمع الدولي بوقف العدوان الصهيوني على غزة وفتح جميع المعابر بشكل دائم ومستمر

القدس المحتلة-سانا

جددت المقاومة الفلسطينية مطالب المجتمع الدولي بوقف عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة المحاصر وبفتح جميع المعابر بشكل دائم ومستمر.

وقالت المقاومة في بيان اليوم إن الاحتلال يواصل قصفه العنيف والهمجي على المنازل والمستشفيات والمدارس والمخابز ودور العبادة في القطاع، وقطع الماء والكهرباء والدواء عنه، في رسالة تكشف حقيقة هذا الكيان المجرم والمستهتر بكل الأعراف والمواثيق الدولية، بأنه كيان إرهابي فاشي لا يعرف إلا القتل والتدمير.

وطالبت المقاومة المجتمع الدولي بوقف العدوان الصهيوني على القطاع وفتح جميع المعابر بشكل دائم ومستمر، والبدء الفوري بإدخال جميع المساعدات والمواد الإغاثية والطبية، وإخراج المصابين والمرضى الذين يحتاجون العلاج خارج غزة لإنقاذ حياتهم، وإنقاذ حياة أكثر من مليوني فلسطيني في القطاع.

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