إقرار نظام التحفيز الوظيفي للعاملين في عدد من الجهات التابعة لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك

دمشق-سانا

أقرت اللجنة المركزية للحوافز والعلاوات التشجيعية والمكافآت نظام التحفيز الوظيفي للعاملين في عدد من الجهات التابعة لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.

وخلال اجتماعها اليوم في مبنى وزارة التنمية الإدارية، أقرت اللجنة نظام التحفيز الوظيفي للعاملين في المؤسسة العامة للتجارة الداخلية للمعادن ومواد البناء العمران، بحضور وزيري التنمية الإدارية الدكتورة سلام سفاف والتجارة الداخلية وحماية المستهلك محسن عبد الكريم علي.

وفي تصريح للصحفيين، أوضح مدير عام مؤسسة العمران للبناء سهيل اسمندر أن اللجنة أقرت أنظمة التحفيز في المؤسسة وفروعها في المحافظات، مبيناً أن عدد العاملين المستفيدين أكثر من 1500 عامل منهم 600 عامل يستفيدون من الحوافز الإنتاجية و900 عامل مستفيدون من العلاوات الانتاجية، بما ينعكس على زيادة الإنتاج وعملية البيع لمواد الإنتاج ومتمماتها وتحسين الوضع المعيشي للعامل.

ريم حشمه

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