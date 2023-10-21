وزير الداخلية العراقي يبحث مع السفير الدندح سبل تعزيز العلاقات في المجال الأمني

بغداد-سانا

بحث وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري مع سفير سورية في بغداد صطام جدعان الدندح اليوم، سبل تطوير العلاقات الثنائية بين الجانبين على كل الصعد ومنها الصعيد الأمني وتأمين الحدود المشتركة.

وقال السفير الدندح في تصريح خاص لمراسلة سانا في بغداد: إن “اللقاء أكد على عمق العلاقات الأخوية والتاريخية المتميزة التي تجمع بين البلدين والحرص على تطويرها والارتقاء بها إلى المستوى الذي يلبي طموحات الشعبين الشقيقين”.

وأوضح الدندح أن “الجانبين ناقشا أوضاع الجالية السورية في العراق وأهمية منح أفرادها الإقامة بعد الحصول على مهلة لتسوية أوضاعهم، حيث أبدى الوزير الشمري اهتمامه بإنجاز هذا الموضوع قريباً”، لافتاً إلى أنه تم التأكيد على تشديد أمن الحدود المشتركة وتعزيزها بكاميرات المراقبة والأسلاك الشائكة للحيلولة دون تسلل الإرهابيين من وإلى سورية والعراق.

وخلال اللقاء سلم السفير الدندح دعوة للوزير الشمري من وزير الداخلية اللواء محمد الرحمون لزيارة سورية وتوقيع مذكرة تفاهم للتعاون الأمني بين الوزارتين حيث وعد الشمري بتلبية الدعوة.

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