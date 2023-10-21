القطاع الحكومي والمجتمع المحلي بدرعا يداً بيد لتنفيذ مشاريع خدمية

درعا-سانا

أقام المجتمع المحلي في درعا بالتشارك مع القطاع الحكومي مبادرات لتنفيذ مشاريع لتحسين الواقع الخدمي بالمحافظة، ما ينعكس إيجاباً على المواطنين.

وبلغت القيمة الاجمالية للمشاريع المنفذة هذا العام في مدينة بصرى الشام وبلدات السهوة والغارية الشرقية والجيزة بالريف الشرقي 8.970 مليارات ليرة سورية.

وفي تصريحات لمراسل سانا بين رئيس مجلس بلدة الغارية الشرقية إسماعيل الزعبي أن المجتمع المحلي بالتعاون مع محافظة درعا نفذ طرقاً جديدة وأخرى تخديمية ببقايا مقالع وستوك حجر، إضافة إلى إعادة تأهيل الطرق الواصلة إلى المدارس مع تأهيل مدارس البلدة وبناء طابق إضافي في الإعدادية وحفر سبع آبار لمياه الشرب ودعمها بمنظومة طاقة شمسية لاستمرارية الضخ وبناء مركز صحي متطور.

وأضاف الزعبي: إن المجتمع المحلي بالتعاون مع الجهات المعنية أعاد ترميم بناء مجلس البلدة على نفقته وإنارة بعض طرقات البلدة وزود مركز الهاتف بمنظومة طاقة شمسية لضمان استمرارية الاتصالات، مبيناً أن القيمة الإجمالية للمشاريع المنفذة تجاوزت 6.5 مليارات ليرة سورية.

بدوره رئيس مجلس بلدة السهوة غسان الديات بين أن المجتمع المحلي تعاون مع مؤسسة مياه درعا لصيانة وتأهيل ثلاث آبار لمياه الشرب مع دعمها بالتجهيزات الفنية والميكانيكية بقيمة إجمالية بلغت 120 مليون ليرة سورية.

فيما أشار رئيس مجلس مدينة بصرى الشام سليمان الشحمة إلى أن المجتمع المحلي ساهم في حفر آبار لمياه الشرب وأعاد تأهيل آبار أخرى وقدم لمشفى بصرى الوطني محطة لتعبئة أسطوانات الأكسجين لزوم العمل بقيمة إجمالية بلغت 850 مليون ليرة سورية.

رئيس مجلس بلدة الجيزة محمد طبش قال: إن المجتمع المحلي تبرع بمليار ونصف المليار ليرة سورية لتنفيذ مشاريع خدمية في البلدة، توزعت على إعادة تأهيل بئر لمياه الشرب والمباشرة بحفر أخرى، وصيانة المدارس بالتعاون مع مديرية التربية وتجهيزها بمستلزمات العملية التعليمية وإشادة سور للثانوية في البلدة.

رضوان الراضي وقاسم المقداد

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