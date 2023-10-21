تركيب مضخات غاطسة ومحركات كهربائية لعدد من الآبار في السويداء

السويداء-سانا

أنهت المؤسسة العامة لمياه الشرب بالسويداء بالتنسيق مع فرع الهلال الأحمر العربي السوري وبإشراف لجنة الإغاثة الفرعية بالمحافظة تركيب مضخات غاطسة ومحركات كهربائية لآبار في عدد من مناطق المحافظة.

وبين مدير عام المؤسسة المهندس وائل الشريطي في تصريح لمراسل سانا أن تركيب المضخات الغاطسة ذات الاستطاعات المختلفة والمحركات الكهربائية الخاصة بمجموعات الضخ شمل الآبار ذات الأولوية، بهدف تأمين مياه الشرب للقرى والتجمعات السكانية بعدد من المناطق.

وأوضح الشريطي أن تركيب المضخات شمل آباراً في مناطق الدياثة والرشيدة ومعامل الثعلة ومحطة الثعلة والحقف وخازمة والمشفى الوطني بمدينة السويداء والعليقة، فيما شمل تركيب المحركات آباراً خازمة والسويداء والقلعة وعرى والقريا وتيما وسهوة البلاطة وشهبا الصناعية.

عمر الطويل

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