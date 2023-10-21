الهلال الأحمر ينهي أعمال تأهيل مستوصف صحي بريف درعا

درعا-سانا

أنهى فرع الهلال الأحمر العربي السوري بدرعا بالتعاون مع مديرية الصحة أعمال تأهيل مستوصف بلدة قرفا بريف درعا.

وبين رئيس فرع الهلال بدرعا الدكتور أحمد مسالمة لمراسل سانا أن أعمال التأهيل تضمنت تقسيم صالة العيادات الرئيسية في المستوصف الذي يخدم أكثر من 10 آلاف شخص، إضافة إلى تركيب خزان مياه بسعة ألف ليتر، وذلك بدعم من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين.

من جانب آخر لفت الدكتور مسالمة إلى أن فريق فرع الهلال الأحمر العربي السوري بدرعا أقام أيضا ورشة صحية توعوية شارك فيها عدد من الطلاب الجامعيين وأهالي البلدة حول طرق الوقاية من الإصابة بأمراض التهاب الكبد والكوليرا، حيث تم التعريف بالمرض وطرق انتقاله وأعراضه وكيفية التعامل مع المريض لمنع انتشار العدوى.

رضوان الراضي

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