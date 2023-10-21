كنعاني: محاكمة المجرمين الصهاينة مطلب كل الداعين إلى العدالة في العالم

طهران-سانا

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني أن الاعتراف الدولي بالكيان الصهيوني باعتباره “هوية إرهابية” ومحاكمة مجرمي الحرب الصهاينة هو مطلب كل الأحرار والداعين إلى العدالة في العالم.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية “إرنا” عن كنعاني قوله: “هدد الكيان الصهيوني بشن عدوان على مستشفيات أخرى في غزة بعد شنه العدوان الكارثي على مستشفى المعمداني وبعض المساجد والمدارس وكنيسة الروم الأرثوذكس بمدينة غزة.. وهذه الجرائم الفظيعة تدل على أن هذا الكيان تجاوز حدود الجنون، وهي فضيحة أخلاقية كبيرة ومخزية لتلك الحكومات التي تقف الآن،

كما في الماضي، إلى جانبه دون قيد أو شرط… وفي الوقت نفسه يقومون بتعليم الآخرين حقوق الإنسان كل يوم”.

وأضاف كنعاني: “الاحتلال والاغتصاب والحرب والجريمة والإرهاب والإبادة الجماعية وقتل الأطفال وضرب المساجد والكنائس والمستشفيات وسيارات الإسعاف ومركبات الإنقاذ والمدارس والمنازل والمجمعات السكنية ومخيمات اللاجئين والصحفيين وما إلى ذلك، كلها جرائم يرتكبها الكيان الصهيوني المزيف الذي يحمل هوية إرهابية ويمارس الجريمة منذ 75 عاماً”.

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