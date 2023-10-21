منظمة الصحة العالمية: أرسلنا أربع شاحنات تحمل مواد طبية إلى قطاع غزة

القاهرة-سانا

أعلنت منظمة الصحة العالمية دخول أربع شاحنات تحمل إمدادات صحية من المنظمة ضمن القافلة الإغاثية الأولى التي تضم 20 شاحنة مساعدات محملة بالمواد الغذائية والطبية إلى قطاع غزة المحاصر عبر معبر رفح.

وأوضحت المنظمة في بيان اليوم أن الإمدادات تشمل أدوية ولوازم لعلاج المصابين تكفي 1200 مصاب و235 حقيبة محمولة لتثبيت حالة المصابين وهم في أماكنهم، فضلاً عن أدوية لعلاج الأمراض المزمنة تكفي 1500 مريض وأدوية أساسية وإمدادات صحية تكفي 300 ألف شخص لمدة ثلاثة أشهر.

ودعت المنظمة إلى حماية قوافل المساعدات وفرق العمل الإنساني في غزة أثناء عملهم لضمان تسليم هذه الإمدادات بأمان إلى الأماكن التي هي في أشد الحاجة إليها.

وتتعاون المنظمة مع جمعيتي الهلال الأحمر المصري والفلسطيني لضمان مرور هذه الإمدادات بالغة الأهمية بأمان وتوصيلها إلى المستشفيات والمرافق الصحية.

وأكد الهلال الأحمر الفلسطيني أن القافلة الإغاثية التي دخلت القطاع اليوم تضم 20 شاحنة تحتوي مواد غذائية وأدوية فقط ولا تتضمن الوقود، مشدداً على أنها غير كافية، حيث إن الاحتياجات في القطاع كبيرة جداً، ما يستدعي فتح المعبر بشكل دائم لإيصال المساعدات وفي مقدمتها الوقود في ظل حاجة المستشفيات الماسة له.

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