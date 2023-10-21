سعر غرام الذهب يرتفع محلياً 12 ألف ليرة

دمشق-سانا

ارتفع سعر غرام الذهب عيار الـ 21 قيراطاً في السوق المحلية 12 ألف ليرة سورية عن السعر الذي سجله يوم الخميس الماضي.

وحسب النشرة الصادرة اليوم عن الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات والأحجار الكريمة بدمشق سجل غرام الذهب عيار الـ 21 سعر مبيع 774 ألف ليرة، وسعر شراء 773 ألف ليرة، بينما سجل الغرام عيار الـ 18 سعر مبيع 663429 ليرة و662429 ليرة سعر شراء.

كما حددت الجمعية سعر مبيع الأونصة عيار الـ 995 بـ 28 مليوناً و750 ألف ليرة، وسعر مبيع الليرة الذهبية عيار الـ 21 بـ 6 ملايين و650 ألف ليرة.

وأكدت الجمعية على الحرفيين ضرورة التزامهم وتقيدهم بالتسعيرة النظامية الصادرة عنها، مبينة أنه يمكن إرسال الشكاوى على الأرقام 0112248005 و0112230766.

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