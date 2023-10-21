كوبا تجدد دعمها لسورية في مواجهة الإرهاب

هافانا-سانا

جدد وزير الخارجية الكوبي برونو رودريغيز باريبا موقف بلاده الداعم لسورية، وضرورة احترام سيادتها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.

وأكد باريبا خلال لقائه سفير سورية لدى كوبا الدكتور غسان عبيد متانة العلاقات الكوبية السورية وأهمية تطويرها في مختلف المجالات، منوهاً بانتصارات سورية وقدرتها على مواجهة كل الصعوبات والمؤامرات التي حيكت ضدها.

وشدد الوزير الكوبي على إدانة بلاده لجميع الأعمال الإرهابية التي تمس بأمن وسلامة سورية، وإدانتها للاحتلالات الإسرائيلية والأمريكية وغيرها للأراضي السورية.

بدوره أعرب السفير عبيد عن الشكر لكوبا لوقوفها إلى جانب سورية، مؤكداً عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، ووقوف سورية إلى جانب كوبا ودعمها التام في مواجهة العقوبات والحصار الاقتصادي الإجرامي الذي تتعرض له من قبل الولايات المتحدة الأمريكية.

وأكد الجانبان خلال اللقاء أهمية استمرار التشاور والتنسيق بين سورية وكوبا في مختلف المجلات، وبحث آخر المستجدات والتطورات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية، وإدانة العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، وجرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزة وانتهاكه للقوانين والقرارات الدولية.

حضر اللقاء من الجانب الكوبي السفير إلكسندر موراغا مدير إدارة شمال أفريقيا والشرق الأوسط في الوزارة، ومن الجانب السوري الملحق الدبلوماسي علي عباس.

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