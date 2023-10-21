سياسي سلوفاكي: للشعب الفلسطيني الحق بمقاومة الاحتلال بموجب القانون الدولي

براتيسلافا-سانا

أكد رئيس أكاديمية الدراسات الإعلامية في براتيسلافا المحلل السياسي السلوفاكي إدوارد خميلار أن من حق الشعب الفلسطيني مقاومة الاحتلال بموجب القانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وقال خميلار في موقف نشره اليوم على حسابه على شبكة الفيسبوك: إن القانون الدولي يمنح الفلسطينيين من خلال الأمم المتحدة حق مقاومة الاحتلال بما في ذلك المقاومة المسلحة، لافتاً إلى أن المقاومين الفلسطينيين يواجهون سياسات القمع والفصل العنصري والتوسع الاستيطاني.

وأوضح بهذا الصدد أن الفلسطينيين يواجهون منذ فترة طويلة الإبعاد من بلدهم وتدمير بيوتهم ومصادرة أراضيهم وممارسات العنف التي يرتكبها المستوطنون الإسرائيليون المدعومون من جنود الاحتلال.

ولفت المحلل السياسي السلوفاكي إلى أن الغرب يمارس النفاق السياسي من خلال اتهامه المقاومين الفلسطينيين بالإرهاب، وكذلك من خلال قيامه بتسليح الإرهابيين في سورية وليبيا، وادعائه في الوقت ذاته بمكافحة هذا الإرهاب.

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