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عــاجــل وسائل إعلام فلسطينية: ارتفاع عدد الشهداء إلى 53 شهيداً منذ فجر اليوم جراء غارات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة على قطاع غزة

وسائل إعلام فلسطينية: شهداء وجرحى بغارات الاحتلال الإسرائيلي على حي التفاح شرق القطاع ودير البلح وسطه وعلى منازل قريبة من مستشفى الشفاء في غزة

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وسائل إعلام فلسطينية: ارتفاع عدد الشهداء إلى 53 شهيداً منذ فجر اليوم جراء غارات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة على قطاع غزة

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