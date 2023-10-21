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عــاجــل وسائل إعلام فلسطينية: ارتفاع عدد الشهداء إلى 53 شهيداً منذ فجر اليوم جراء غارات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة على قطاع غزة

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعترف بمقتل أحد جنوده وإصابة آخرين، جراء الصاروخ المضاد للدروع الذي استهدف قواته أمس عند الحدود مع لبنان

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وسائل إعلام فلسطينية: ارتفاع عدد الشهداء إلى 53 شهيداً منذ فجر اليوم جراء غارات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة على قطاع غزة

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