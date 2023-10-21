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عــاجــل وسائل إعلام فلسطينية: ارتفاع عدد الشهداء إلى 53 شهيداً منذ فجر اليوم جراء غارات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة على قطاع غزة

وسائل إعلام فلسطينية: 34 شهيداً وعشرات الجرحى في مجزرتين جديدتين ارتكبهما طيران الاحتلال الإسرائيلي في جباليا شمال قطاع غزة ومدينة رفح جنوبه

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وسائل إعلام فلسطينية: ارتفاع عدد الشهداء إلى 53 شهيداً منذ فجر اليوم جراء غارات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة على قطاع غزة

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