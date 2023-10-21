وزيرة الصحة الفلسطينية تحذر من تكرار الاحتلال مجزرة مستشفى المعمداني في مستشفى القدس

القدس المحتلة-سانا

حذرت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة من تكرار الاحتلال الإسرائيلي مجزرة مستشفى المعمداني في مستشفى القدس بغزة.

ونقلت وكالة وفا عن الكيلة قولها اليوم: نناشد المجتمع الدولي وجميع المنظمات الدولية المعنية بالشأن الصحي وحقوق الإنسان، بالتدخل الفوري قبل فوات الأوان لحماية مستشفى القدس في غزة من القصف الذي تهدد به سلطات الاحتلال، حتى لا تتكرر مجزرة مستشفى المعمداني مرة أخرى.

وأوضحت الكيلة أن جمعية الهلال الأحمر التي يتبع لها مستشفى القدس تلقت تهديداً من سلطات الاحتلال بقصفه، حيث طالبتها بالإخلاء الفوري للمستشفى، الذي يضم أكثر من 400 مريض ونحو 12 ألف نازح لجؤوا إلى المستشفى بعد أن دمر عدوان الاحتلال المتواصل على القطاع منازلهم.

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