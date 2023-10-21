المطران حنا: الاحتلال لا يميز في عدوانه على غزة بين كنيسة ومسجد ومستشفى

القدس المحتلة-سانا

أكد المطران عطا الله حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس أن الاحتلال الإسرائيلي لا يميز في عدوانه المتواصل على قطاع غزة بين كنيسة ومسجد ومستشفى، مشيراً إلى أن تجاهل المجتمع الدولي لجرائم الاحتلال ومجازره بحق الفلسطينيين يشجعه على التمادي فيها.

وقال المطران حنا في تصريح اليوم لقناة السورية: ارتكب الاحتلال مساء أمس جريمة جديدة تضاف إلى سجله الحافل بالجرائم بحق شعبنا الفلسطيني، بقصفه كنيسة القديس بورفيريوس للروم الأرثوذكس ثالث أقدم كنيسة في العالم، حيث كان هنالك عدد كبير من النازحين، لجؤوا إلى هذا المكان المقدس ظناً منهم أن هنالك حصانة لهذه الأماكن، لكن لا توجد لدى الاحتلال حصانة لشيء، فهو لا يحترم دور العبادة من مساجد وكنائس ولا حتى المستشفيات ومراكز الإيواء، التي كانت أهدافاً له منذ بدء عدوانه على قطاع غزة في السابع من الشهر الجاري.

وأوضح المطران حنا أن صمت المجتمع الدولي حيال جرائم الاحتلال ومجازره بحق الفلسطينيين يشجعه على ارتكاب المزيد، مناشداً المؤسسات الدولية المعنية وأصحاب الضمائر الحية في العالم والمرجعيات الدينية بضرورة التحرك الفوري لوقف العدوان الإسرائيلي وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.

وكانت بطريركية الروم الأرثوذكس في القدس أكدت أمس أن قصف طيران الاحتلال لكنيستها في حي الزيتون جنوب غزة يشكل جريمة حرب لا يمكن تجاهلها.

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