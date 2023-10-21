صحيفة هافينغتون بوست الأمريكية: موظفو الخارجية الأمريكية يعدون رسالة ناقدة لسياسة واشنطن الداعمة لإسرائيل

واشنطن-سانا

كشفت صحيفة هافينغتون بوست الأمريكية بأن موظفي وزارة الخارجية الأمريكية يعدون وثيقة ناقدة لسياسة واشنطن الداعمة والمنحازة لكيان الاحتلال الإسرائيلي وخاصة عدوانه الأخير على غزة.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين في الوزارة قولهم في تصريحات: إن “موظفين في الوزارة يعدون وثيقة تقدم تقييماً سلبياً لسياسات كبار المسؤولين الداعمين بشكل منحاز لإسرائيل مع التجاهل التام لمعاناة المدنيين الفلسطينيين” مشيرين إلى أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن وكبار مستشاريه غافلين عن موجة الاستياء الداخلي التي تتمدد على نطاق واسع.

وأضافت الصحيفة أن الوثيقة تشير إلى تزايد الاستياء في الكونغرس حيث وقع أكثر من 400 موظف عليها يدعون الكونغرس لدعم وقف إطلاق النار على قطاع غزة.

وجاء في الوثيقة “نحن موظفون في الكابيتول بالإضافة لمن يقفون معنا نطالب اليوم أعضاء الكونغرس الأمريكي بالانضمام للدعوات المطالبة بالوقف الفوري لإطلاق النار”.

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