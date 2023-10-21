قديروف: العدوان الإسرائيلي على غزة إبادة جماعية للفلسطينيين

غروزني-سانا

وصف رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة بـ “الإبادة الجماعية الصريحة” للفلسطينيين.

ونقل موقع قناة روسيا اليوم عن قديروف قوله على موقع التواصل الاجتماعي تلغرام اليوم: إنه “لا يمكن أن نغلق أعيننا عن الأحداث المأساوية والمفجعة التي تجري في قطاع غزة وبمشاهدتنا لهذه اللقطات على الشاشات كل واحد منا أصبح شاهداً على جريمة الإبادة الجماعية السافرة التي يتعرض لها الفلسطينيون” واصفاً الساسة والمسؤولين في عدد من الدول الغربية بالمجرمين والمنافقين الداعمين للنازيين في أوكرانيا.

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