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الأمن الإسباني يقبض على أربعة أشخاص بتهمة التجنيد الإرهابي عبر مواقع التواصل الاجتماعي

2023-10-20

مدريد-سانا

أعلنت وزارة الداخلية الإسبانية القبض على أربعة أشخاص في غرناطة وبرشلونة ومدريد بتهمة “التبشير والتجنيد الإرهابي” على شبكات التواصل الاجتماعي لتنفيذ أعمال تخريبية داخل البلاد.

وقالت الوزارة في بيان نشرته على موقعها الرسمي اليوم: “إن الشرطة الوطنية الإسبانية تمكنت في عملية نوعية من اعتقال أربعة أشخاص في غرناطة وبرشلونة ومدريد بتهمة مشاركتهم في جرائم الإرهاب، حيث كانوا يقومون من خلال شبكات التواصل الاجتماعي بعمليات التلقين الذاتي والتطرف لأغراض إرهابية والتبليغ والتبشير وتمجيد الإرهاب، مشيرة إلى أن قاضي محكمة التحقيقات المركزية أصدر أمراً بالسجن الاحتياطي على ثلاثة منهم.

وكانت الشرطة الإسبانية أعلنت في الثالث عشر من تموز الماضي القبض على إرهابية على صلة بتنظيم “داعش” في مدينة بلد الوليد شمال غرب البلاد.

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