عبداللهيان: السلوك الوحشي للاحتلال الإسرائيلي في غزة يشبه سلوك تنظيم (داعش) الإرهابي

طهران-سانا

أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان أن قصف الاحتلال الإسرائيلي لكنيسة القديس بورفيريوس للروم الأرثوذكس في قطاع غزة يشبه اعتداءات الجماعات الإرهابية في المنطقة.

وقال عبد اللهيان في تغريدة على موقع اكس (تويتر) سابقاً: إن “قصف كنيسة القديس بورفيريوس التاريخية في غزة حيث لجأت إليها النساء والأطفال هو أحدث جرائم نظام الفصل العنصري المحتل” مشيراً إلى أن السلوك الوحشي لهذا الكيان البغيض في العدوان وتدنيس الأديان السماوية والاعتداء على التراث التاريخي والثقافي الإنساني يشبه سلوك الجماعات الإرهابية البدائية وتنظيم “داعش” الإرهابي.

وقصف طيران الاحتلال الإسرائيلي مساء أمس كنيسة القديس بروفيريوس في حي الزيتون جنوب غزة ما أدى إلى استشهاد وإصابة العشرات بجروح مختلفة كما لحقت أضرار مادية جسيمة في أجزاء منها.

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