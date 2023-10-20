زاخاروفا تنتقد مواصلة أمريكا فرض العقوبات على إيران

موسكو-سانا

انتقدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، مواصلة الولايات المتحدة فرض المزيد من العقوبات على إيران بذريعة التهديد الصاروخي النووي الإيراني الزائف.

ونقل موقع قناة روسيا اليوم عن زاخاروفا قولها في تصريح اليوم: “أثبتت الولايات المتحدة نفسها منذ فترة طويلة وبقوة باعتبارها منتهكاً مستمراً لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2231 فبعد أن أعلنت في عام 2018 انسحابها من خطة العمل الشاملة المشتركة، تحاول واشنطن بكل قوتها أن تنأى بنفسها عن هذه الخطة”.

وأضافت زاخاروفا أن العادات السيئة للولايات المتحدة يتم تبنيها عن طيب خاطر من قبل أولئك الذين فقدوا منذ فترة طويلة القدرة على التفكير بشكل مستقل والعيش فقط بناء على أوامر من السلطة الأمريكية وذلك في إشارة إلى الدول الغربية لافتة إلى أن واشنطن تسعى لتقويض قرار مجلس الأمن وتعمل بجد على تضخيمه ومحاولة تخويف بقية العالم منه.

وكان مجلس الأمن الدولي أعلن رسمياً أمس عن رفع القيود المفروضة على صادرات واستيراد القطع الصاروخية لإيران.

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