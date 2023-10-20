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وسائل إعلام فلسطينية: سلسلة غارات كثيفة يشنها طيران الاحتلال الإسرائيلي على مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة

2023-10-20

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المقاومة الفلسطينية تقصف مواقع العدو الإسرائيلي في عسقلان في الأراضي المحتلة برشقة صاروخية رداً على العدوان المتواصل على قطاع غزة

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